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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 20:47

Тихонов недоволен судейством Опейкиной в матче «Енисея» против «СКА-Хабаровска»: «Почему назначают женщину?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Вера Опейкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал судейство арбитра Веры Опейкиной на матче против «СКА-Хабаровска» (0:3) в 28-м туре Мелбет-Первой лиги.

«Экспериментировать по судейским вопросам...почему именно сюда назначают женщину? Ну назначьте ее на матч «Химок» против «Родины» или отправьте в Махачкалу. Пускай тренируется. Почему именно на нашу игру?» — сказал Тихонов на пресс-конференции.

После поражения от хабаровчан «Енисей» с 36 очками занимает девятое место в турнирной таблице первой лиги.

Источник: ФК «Енисей»
Андрей Тихонов
Футбол
ФК Енисей
ФК СКА-Хабаровск
Вера Опейкина
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