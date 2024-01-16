Тихонов объяснил, почему не возьмет на стажировку в «Енисей» Аршавина и Мостового

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов заявил, что не возьмет на стажировку бывших игроков Андрея Аршавина и Александра Мостового.

«Я не думаю, что Аршавин или Мостовой услышат что-то новое от меня. Есть люди, которые специально обучены таким вещам, у которых есть футбольная и спортивная базы гораздо больше, чем у меня. Так что единственное, чем я могу поделиться, это внутренним общением», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Красноярский клуб объявил о назначении Тихонова главным тренером 10 января 2023 года. Он подписал контракт на 2,5 года.