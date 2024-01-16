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Сегодня, 10:29

Тихонов объяснил, почему не возьмет на стажировку в «Енисей» Аршавина и Мостового

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов заявил, что не возьмет на стажировку бывших игроков Андрея Аршавина и Александра Мостового.

«Я не думаю, что Аршавин или Мостовой услышат что-то новое от меня. Есть люди, которые специально обучены таким вещам, у которых есть футбольная и спортивная базы гораздо больше, чем у меня. Так что единственное, чем я могу поделиться, это внутренним общением», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Красноярский клуб объявил о назначении Тихонова главным тренером 10 января 2023 года. Он подписал контракт на 2,5 года.

Источник: ТАСС
Александр Мостовой
Андрей Аршавин
Андрей Тихонов
ФК Енисей
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