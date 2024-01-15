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Тихонов: «Енисей» находится в четырех очках от зоны вылета. Это ненормально»

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Новый главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал свое решение возглавить красноярскую команду. Он также отметил, что от РПЛ предложений не было.

«Я был очень рад принять предложение «Енисея». Среди футболистов есть потери, пока была неразбериха. У «Енисея» очень хорошая поддержка. Попытаемся усилиться, так как команда находится в четырех очках от зоны вылета. Это ненормально. Очень тяжелый график, но никто легкой жизни и не обещал. Будем работать все вместе. Завтра улетаем в Турцию. Будем смотреть, где можно взять несколько футболистов в аренду, чтобы усилить команду.

Предложений от РПЛ не было, было несколько предложений из ФНЛ. Также было предложение от команды из стран бывшего СССР. Какая? Я думаю, неправильно будет ее называть», — передает слова Тихонова корреспондент «СЭ» Николай Гаврилов.

10 января Тихонов был назначен главным тренером «Енисея». Ранее специалист работал в данном клубе в период с 2016 по 2017 год.

После 20 туров первой лиги «Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице.

 
Андрей Тихонов
ФК Енисей
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