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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 22:41

Тихонов: «В ФНЛ выделяются «Химки» и «Акрон»

Алина Савинова
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Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался об уровне Мелбет-Первой лиги.

«Лигу знаю. В ней много футболистов, которые играли в РПЛ, это говорит об опыте и мастерстве — имею в виду команды, которые вылетели из Премьер-Лиги. Если взять тех, кто ниже первой четверки, то плюс-минус команды одного уровня, много очень тяжелых матчей», — приводит «РБ Спорт» слова Тихонова.

Также он назвал лучшие команды ФНЛ.

«Химки», «Акрон» выделяются», — добавил тренер.

На данный момент «Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ. Команда Тихонова набрала 24 очка после 20 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-tihonov-v-pervoj-ligi-vy-delyayutsya-himki-i-akron/
Андрей Тихонов
ФК Акрон
ФК Енисей
ФК Химки
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