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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 10:48

Титов не войдет в тренерский штаб Тихонова в «Енисее»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Егор Титов не войдет в тренерский штаб Андрея Тихонова, который 10 января был назначен на пост главного тренера «Енисея», сообщает Metaratings.ru.

Титов работал в красноярском клубе с 2017 года помощником главного тренера Дмитрия Аленичева. В мае 2019 года он покинул команду вслед за Аленичевым.

Ранее «Енисей» объявил о назначении Андрея Тихонова на пост главного тренера. 53-летний специалист ранее работал с командами «Спартак», «Крылья Советов», «Краснодар» и «Астана». Также Тихонов уже возглавлял «Енисей» в сезоне-2016/17, завоевав тогда бронзовые медали первой лиги.

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 24 очка в 24 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/titov-ne-voidyot-v-trenerskii-shtab-tikhonova-v-enisee-322836/
Андрей Тихонов
Егор Титов
Футбол
ФК Енисей
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