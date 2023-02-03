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Сегодня, 10:07

«Томь» задолжала зарплату своим сотрудникам на сумму около 27,5 миллиона рублей

Сергей Разин
корреспондент
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Руководство «Томи» задолжало зарплату своим сотрудникам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета региона.

«Проверкой установлено, что с мая по август 2022 года лицом, фактически выполняющим организационно-распорядительные функции в ООО «ФК «Томь», свыше трех месяцев частично не выплачивалась заработная плата работникам футбольного клуба. Общая сумма задолженности по зарплате составила около 27,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы».

Источник: https://tass.ru/proisshestviya/16952297
ФК Томь
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