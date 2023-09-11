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Сегодня, 21:27

«Торпедо» в концовке вырвало победу над «Акроном» в первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Торпедо» на своем поле одержало победу над «Акроном» в 9-м туре первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 90-й минуте забил Роман Юзепчук.

«Торпедо» набрало 14 очков и вышло на шестое место в первой лиге. «Акрон» с 14 очками уступает москвичам по дополнительным показателям и идет на седьмой строчке в турнирной таблице.

Россия. ФНЛ. 9-й тур
11 сент, 19:30. Арена Химки (Химки)
Торпедо М
1:0
Акрон

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Футбол
ФК Акрон
ФК Торпедо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Алания 9 6 2 1 12-5 20
2
 Сокол 9 5 2 2 9-9 17
3
 Шинник 9 5 1 3 11-10 16
4
 Динамо Мх 9 4 3 2 8-5 15
5
 Акрон 9 4 2 3 14-7 14
6
 Тюмень 9 4 2 3 13-9 14
7
 Химки 9 4 2 3 10-8 14
8
 Торпедо 9 4 2 3 9-9 14
9
 Родина 9 3 4 2 15-9 13
10
 КАМАЗ 9 3 4 2 7-7 13
11
 СКА-Хаб. 9 3 3 3 9-9 12
12
 Енисей 9 3 2 4 13-13 11
13
 Арсенал 9 2 4 3 7-11 10
14
 Ленинградец 9 2 4 3 6-10 10
15
 Черноморец 9 1 7 1 6-6 10
16
 Нефтехимик 9 2 1 6 7-14 7
17
 Кубань 9 1 2 6 5-11 5
18
 Волгарь 9 0 3 6 7-16 3
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
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9.09 16:00
Сокол – КАМАЗ
 1 : 1
9.09 17:00
Шинник – Черноморец
 2 : 1
9.09 18:00
Нефтехимик – Кубань
 2 : 1
10.09 08:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 1 : 1
10.09 13:30
Енисей – Родина
 2 : 2
10.09 18:00
Алания – Тюмень
 1 : 1
10.09 18:00
Ленинградец – Динамо Мх
 1 : 2
11.09 16:30
Арсенал – Химки
 0 : 2
11.09 19:30
Торпедо – Акрон
 1 : 0
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