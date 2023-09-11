«Торпедо» в концовке вырвало победу над «Акроном» в первой лиге

«Торпедо» на своем поле одержало победу над «Акроном» в 9-м туре первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 90-й минуте забил Роман Юзепчук.

«Торпедо» набрало 14 очков и вышло на шестое место в первой лиге. «Акрон» с 14 очками уступает москвичам по дополнительным показателям и идет на седьмой строчке в турнирной таблице.