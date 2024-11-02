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Сегодня, 18:00

«Торпедо» — «Алания»: смотреть онлайн-трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Торпедо» сыграет с «Аланией» в Первой лиге 2 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Виктор Нафиков, игрок ФК «Алания».
Фото ФК «Алания»
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«Торпедо» встретится с «Аланией» в 17-м туре Мелбет-Первой лиги в субботу, 2 ноября. Матч состоится на «Арене Химки» в Химках и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Торпедо» — «Алания» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Встречи ФНЛ сезона-2024/2025 транслируются на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 16-ти туров ФНЛ московская команда набрала 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Клуб из Владикавказа с 17-ю очками располагается на 14-й строчке Первой лиги.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 17-й тур
02 нояб, 19:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо
Алания

ФНЛ: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Торпедо (Москва)

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