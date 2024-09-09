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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 20:54

«Торпедо» сыграло вничью с «Арсеналом» в домашнем матче

Алина Савинова
«Торпедо» и «Арсенал» сыграли вничью (2:2) в 9-м туре первой лиги.
Фото ФК «Арсенал»
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«Торпедо» дома сыграло вничью с «Арсеналом» в матче 9-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:2.

До 42-й минуты встречи счет в игре был 2:1 в пользу тульского клуба — голы «Арсенала» забили Артем Попов и Сергей Ткачев, у московской команды отличился Аршак Корян. В концовке первого тайма «Торпедо» сравняло счет благодаря автоголу Алексея Бердникова.

«Арсенал» с 19 очками лидирует в турнирной таблице ФНЛ. У «Торпедо» 17 баллов и третья строчка.

В следующем туре клуб из Москвы сыграет против «Балтики», а туляки встретятся с «Уралом». Обе игры пройдут 16 сентября.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 9-й тур
09 сент, 19:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо М
2:2
Арсенал Т
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2024-2025/
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Торпедо (Москва)

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