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Сегодня, 17:15

«Торпедо» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Торпедо» и «Арсенал» встретятся в матче лидеров первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Торпедо» сыграет с «Арсеналом» в матче 9-го тура первой лиги в понедельник, 9 сентября. Игра на «Арене Химки» начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Торпедо» и «Арсенала» можно смотреть в группе первой лиги в соцсети «ВКонтакте». Игру также покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 10 минут до матча, будет также доступна на сайте matchtv.ru.

Основные события игры «Торпедо» — «Арсенал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 9-й тур
09 сент, 19:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо
Арсенал Т

«Арсенал» набрал 18 очков в восьми турах и делит первое место с «Уралом», у «Торпедо» — 16. Оружейники и автозаводцы еще не проигрывали в этом сезоне.

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Торпедо (Москва)

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