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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 00:19

«Торпедо» — «Арсенал»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Торпедо» дома сыграло вничью с «Арсеналом» в матче 9-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:2.

Видео голов и лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

До 42-й минуты встречи счет в игре был 2:1 в пользу тульского клуба — голы «Арсенала» забили Артем Попов и Сергей Ткачев, у московской команды отличился Аршак Корян. В концовке первого тайма «Торпедо» сравняло счет благодаря автоголу Алексея Бердникова.

«Арсенал» с 19 очками лидирует в турнирной таблице ФНЛ. У «Торпедо» 17 баллов и третья строчка.

Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Торпедо (Москва)

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