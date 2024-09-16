«Торпедо» и «Балтика» встретятся в матче первой лиги

«Торпедо» сыграет с «Балтикой» в матче 10-го тура первой лиги в понедельник, 16 сентября. Игра пройдет на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Все матчи ФНЛ можно смотреть бесплатно в прямом эфире в группе первой лиги в социальной сети «ВКонтакте».

В прямом эфире игру «Торпедо» и «Балтики» покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 10 минут до игры и будет доступна на сайте медиахолдинга matchtv.ru.

Ключевые события противостояния «Торпедо» — «Балтика» можете изучать в матч-центре на нашем сайте.

После 9 туров «Торпедо» располагается на третьем месте турнирной таблицы первой лиги с 17 очками. «Балтика» отстает от торпедовцев на один балл.