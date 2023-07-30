«Торпедо» сыграло вничью с «Черноморцем»

«Торпедо» дома сыграло вничью с «Черноморцем» в матче третьего тура первой лиги — 1:1.

Счет в матче открыл хавбек гостей Шамиль Саадуев, который отметился на 26-й минуте матча.

На 52-й минуте встречи счет сравнял форвард москвичей Йорди Рейна.

В следующей встрече первой лиги «Торпедо» дома сыграет с «Соколом», матч состоится 5 августа, начало — 16.00 мск.

«Черноморец» на выезде сыграет с «Нефтехимиком», встреча пройдет 6 августа в 18.00 по московскому времени.

«Шинник» дома обыграл «Волгарь» — 2:1. В составе хозяев отметились Илья Рубцов и Вячеслав Зинков. Ответный мяч забил защитник «Волгаря» Илья Зуев.