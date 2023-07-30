«Торпедо» — «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию матча первой лиги

30 июля, в воскресенье, «Торпедо» на своем поле сыграет против «Черноморца» в матче 3-го тура первой лиги сезона-2023/2024. Встреча пройдет на стадионе «Лужники». Начало — в 16:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно на сайте matchtv.tu, а также с помощью сервисов VK Видео и Кинопоиск. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча с формальными событиями.

«Торпедо» — одна из трех команд первой лиги, которая выиграла два матча подряд. «Черноморец» сыграл вничью с «Аланией» и «Родиной».

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