«Торпедо» встретится с «Черноморцем» в матче 7-го тура Первой лиги. Игра пройдет на «Арене Химки», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Трансляция, которая будет доступна на сайте matchtv.ru, начнется за 10 минут до игры. Встреча в прямом эфире также будет показана в официальной группе Первой лиги во «ВКонтакте».

В шести матчах «Торпедо» набрало 12 очков, а «Черноморец» — 6. В 3-м туре Первой лиги сезона-2023/24 команды сыграли вничью, а в 31-м туре победу со счетом 2:1 одержало «Торпедо». По итогам сезона москвичи финишировали на 10-й строчке турнирной таблицы, набрав 47 очков в 34 матчах. Новороссийцы заняли 15-е место с 35 баллами.

Полностью расписание и результаты предыдущих туров Первой лиги доступны в разделе лиги на сайте «СЭ».

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте