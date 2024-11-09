Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:15

«Торпедо» — «Енисей»: смотреть матч первой лиги (ФНЛ)

«Торпедо» проведет матч с «Енисеем» в 18-м туре первой лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Торпедо» проведет матч с «Енисеем» в 18-м туре первой лиги в субботу, 9 ноября. Игру принимает «Арена Химки», время начала — 17.00.

Матч «Торпедо» — «Енисей» можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе первой лиги. Также встречу показывает онлайн-платформа «Кинопоиск» (при условии подписки на сервис).

Ключевые события игры «Торпедо» — «Енисей» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 18-й тур
09 нояб, 17:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо
Енисей

«Торпедо» после 17 туров с 33 очками занимало 1-е место в турнирной таблице, «Енисей» с 23 очкам шел на 8-й строчке.

В рамках первой лиги соперники встречались 14 раз. У черно-белых 6 побед, еще по 4 матча закончились вничью и победами красно-синих.

ФК Енисей
ФК Торпедо (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Bloomberg сообщило о начале изменений Трампом политики США по Украине и Израилю
Евгений Малкин забил победный гол в матче «Питтсбурга» с «Вашингтоном»
WSJ сообщила об отказе Пентагона приоритетно поставить Киеву ракеты ATACMS
Президент Финляндии заявил о налаживании отношений с РФ в будущем
Головина заменили Миранчуком, Карпин ответил Дзюбе. Что происходит в сборной России перед матчами с Брунеем и Сирией
Фигуристы Косторная и Куница пропустят два сезона
Сегодня
Вчера
Неделя