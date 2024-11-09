«Торпедо» проведет матч с «Енисеем» в 18-м туре первой лиги

«Торпедо» проведет матч с «Енисеем» в 18-м туре первой лиги в субботу, 9 ноября. Игру принимает «Арена Химки», время начала — 17.00.

Матч «Торпедо» — «Енисей» можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе первой лиги. Также встречу показывает онлайн-платформа «Кинопоиск» (при условии подписки на сервис).

Ключевые события игры «Торпедо» — «Енисей» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

«Торпедо» после 17 туров с 33 очками занимало 1-е место в турнирной таблице, «Енисей» с 23 очкам шел на 8-й строчке.

В рамках первой лиги соперники встречались 14 раз. У черно-белых 6 побед, еще по 4 матча закончились вничью и победами красно-синих.