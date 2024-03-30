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Мелбет-Первая Лига

30 марта, 18:02

«Торпедо» обыграло КАМАЗ, одержав первую победу при Кононове

Руслан Минаев
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«Торпедо» дома победило КАМАЗ в матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Гол на 22-й минуте забил Александр Иванков. Московский клуб одержал первую победу при Олеге Кононове — тренер возглавил команду в январе 2024-го.

У гостей на 67-й минуте вторую желтую карточку получил Дмитрий Иванов.

«Торпедо» набрало 31 очко и занимает 11-е место в таблице ФНЛ. КАМАЗ с 29 очками — на 12-й строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 25-й тур
30 мар, 16:00. Лужники (Москва)
Торпедо М
1:0
КАМАЗ

В других матчах тура «Арсенал» сыграл вничью с «Тюменью» — 0:0, а «Шинник» дома не смог победить «Ленинградец» — 0:0. У хозяев пенальти не реализовал Дмитрий Самойлов.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 25-й тур
30 мар, 16:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
0:0
Ленинградец
Россия. Мелбет-Первая Лига. 25-й тур
30 мар, 16:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
0:0
Тюмень

Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК КАМАЗ
ФК Ленинградец
ФК Торпедо (Москва)
ФК Тюмень
ФК Шинник
0
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