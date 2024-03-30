«Торпедо» обыграло КАМАЗ, одержав первую победу при Кононове

«Торпедо» дома победило КАМАЗ в матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Гол на 22-й минуте забил Александр Иванков. Московский клуб одержал первую победу при Олеге Кононове — тренер возглавил команду в январе 2024-го.

У гостей на 67-й минуте вторую желтую карточку получил Дмитрий Иванов.

«Торпедо» набрало 31 очко и занимает 11-е место в таблице ФНЛ. КАМАЗ с 29 очками — на 12-й строчке.

В других матчах тура «Арсенал» сыграл вничью с «Тюменью» — 0:0, а «Шинник» дома не смог победить «Ленинградец» — 0:0. У хозяев пенальти не реализовал Дмитрий Самойлов.