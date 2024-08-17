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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 21:27

«Торпедо» одержало волевую победу над «Нефтехимиком» в день 100-летия клуба

Сергей Разин
корреспондент
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«Торпедо» в матче 6-го тура Мелбет-Первой лиги дома сыграло вничью с «Нефтехимиком» со счетом 2:1.

На гол Максима Петрова хозяева ответили точными ударами Аршака Коряна и Ираклия Манелова. На 90+1-й минуте встречи на поле появился форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко, который объявил, что завершит карьеру после этой игры. Матч прошел в столетие футбольного клуба «Торпедо».

В другом матче тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Аланией» — 0:0.

После этого матча «Торпедо» с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на два очка. «Нефтехимик» с 10 очками — на пятой строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 6-й тур
17 авг, 19:24. Лужники (Москва)
Торпедо М
2:1
Нефтехимик

Игорь Лебеденко
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нефтехимик
ФК Торпедо (Москва)
3
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