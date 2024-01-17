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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 10:07

«Торпедо» объявило о назначении Александра Волнушкина на пост президента клуба

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Торпедо» выпустило заявление в связи с присоединением к клубу нового партнера и инвестора. На пост президента назначен Александр Волнушкин.

«Совет директоров клуба принял решение назначить на должность президента клуба Александра Николаевича Волнушкина с 17 января 2023 года. Клуб благодарит Ярослава Олеговича Савина за его вклад в развитие, систематизацию процессов и достигнутые улучшения во всех структурах и департаментах. Ярослав Олегович продолжит работу в клубе в качестве члена совета директоров», — говорится в заявлении клуба.

Также сообщается, что информация о других изменениях в структуре управления клубом будет опубликована дополнительно.

Источник: ФК Торпедо
ФК Торпедо (Москва)
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