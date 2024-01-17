«Торпедо» объявило о назначении Александра Волнушкина на пост президента клуба

«Торпедо» выпустило заявление в связи с присоединением к клубу нового партнера и инвестора. На пост президента назначен Александр Волнушкин.

«Совет директоров клуба принял решение назначить на должность президента клуба Александра Николаевича Волнушкина с 17 января 2023 года. Клуб благодарит Ярослава Олеговича Савина за его вклад в развитие, систематизацию процессов и достигнутые улучшения во всех структурах и департаментах. Ярослав Олегович продолжит работу в клубе в качестве члена совета директоров», — говорится в заявлении клуба.

Также сообщается, что информация о других изменениях в структуре управления клубом будет опубликована дополнительно.