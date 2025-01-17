«Торпедо» объявило о трансфере бразильского полузащитника Алессона

«Торпедо» объявило о подписании полузащитника Алессона из бразильской «Вила Новы».

Новичок черно-белых будет выступать в клубе под восьмым номером.

В прошлом сезоне на счету хавбека 56 матчей в составе «Вила Новы», в которых он забил 20 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее футболист также выступал за «Парану», «Баию», «Куябу» и «Гойяс».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 900 тысяч евро.

После 21 матча московский клуб занимает вторую строчку в Мелбет-Первой лиге с 43 очками. Отставание от лидера турнирной таблицы «Балтики» составляет 2 очка.