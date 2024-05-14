«Торпедо» объявило об уходе из клуба Дмитрия Полоза

Сегодня, 15:36
Нападающий «Торпедо» Дмитрий Полоз покинул московский клуб. Об этом сообщает официальный сайт автозаводцев.
По информации источника, руководство столичной команды договорилось с 32-летним игроком о досрочном расторжении контракта, рассчитанного до 30 июня 2025 года.
Полоз перешел в «Торпедо» летом 2023 года. Всего за клуб он провел 20 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Зенита», «Ростова», «Локомотива», «Рубина» и «Сочи». За сборную России он отыграл 19 встреч.