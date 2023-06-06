«Торпедо» объявило об уходе защитника Кожемякина

«Торпедо» объявило об уходе из команды защитника Олега Кожемякина в связи с истечением срока действия контракта.

«Олег, спасибо тебе за самоотверженную и эмоциональную игру, за готовность бороться до конца! Спасибо за вклад в победы команды! Желаем новых достижений в игровой карьере!» — говорится в заявлении клуба.

В сезоне-2022/23 Кожемякин сыграл за клуб 33 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

«Торпедо» заняло последнее место в РПЛ по итогам сезона и вылетело в первую лигу.