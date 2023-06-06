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Сегодня, 20:33

«Торпедо» объявило об уходе защитника Кожемякина

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Торпедо» объявило об уходе из команды защитника Олега Кожемякина в связи с истечением срока действия контракта.

«Олег, спасибо тебе за самоотверженную и эмоциональную игру, за готовность бороться до конца! Спасибо за вклад в победы команды! Желаем новых достижений в игровой карьере!» — говорится в заявлении клуба.

В сезоне-2022/23 Кожемякин сыграл за клуб 33 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

«Торпедо» заняло последнее место в РПЛ по итогам сезона и вылетело в первую лигу.

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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