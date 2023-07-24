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Сегодня, 21:33

«Торпедо» обыграло «Химки» в матче первой лиги

Виталий Косик
Корреспондент
«Торпедо» обыграло «Химки».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Торпедо» в гостях обыграло «Химки» в матче второго тура первой лиги — 2:1.

Первый гол в этой встрече забил форвард гостей Йорди Рейна на 6-й минуте встречи. На 63-й минуте хавбек «Химок» Илья Берковский сравнял счет.

Автором победного мяча стал полузащитник «Торпедо» Владимир Москвичев, забив на 90+3-й минуте матча .

Таким образом, «автозаводцы» одержали вторую победу подряд в лиге. «Химки» — проиграли второй тур к ряду.

В следующем туре «Химки» сыграют с «Нефтехимиком» 30 июля, а «Торпедо» в этот же день проведет свой матч с «Черноморцем».

Россия. ФНЛ. 2-й тур
24 июл, 19:30. Арена Химки (Химки)
Химки
1:2
Торпедо М
Футбол
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ФК Химки
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