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Сегодня, 19:38

«Торпедо» открыло голосование за выбор оформления чаши нового стадиона

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Торпедо» объявило о старте голосования среди болельщиков за выбор оформления чаши нового стадиона.

Клуб опубликовал в Telegram-канале ссылку на голосование, которое пройдет в два этапа. На первом этапе будут предложены 20 вариантов оформления чаши стадиона, разделенных на 4 группы. В каждой группе необходимо будет выбрать по одному варианту.

4 варианта, набравшие наибольшее количество голосов, пройдут во второй этап, в котором будет определен победитель.

Первый этап голосования завершится 10 января 2024 года.

9 августа 2022 года власти Москвы выдали разрешение на строительство центральной арены спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова футбольного клуба «Торпедо». Будущий стадион сможет вместить более 15 тысяч зрителей.

Источник: Telegram-канал «Торпедо»
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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