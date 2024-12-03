«Торпедо» подтвердило назначение Ари на пост спортивного директора

Московское «Торпедо» официально сообщило о назначении на пост спортивного директора клуба 38-летнего Арикленеса да Силва Феррейры (Ари).

«Добро пожаловать в наш клуб!» — сказано в публикации на официальном сайте черно-белых.

В июле 2018 года бразилец получил российское гражданство. В ноябре того же года он провел два матча за национальную сборную России (против Германии и Швеции).

Ари начал карьеру в бразильском клубе «Аваи». В профессиональном футболе дебютировал за клуб «Форталеза». Также он выступал за «Кальмар» (Швеция, 2006-2007), «АЗ» (Нидерланды, 2007-2010), «Спартак» (2010-2013), «Краснодар» (2013-2017, 2018-2021), «Локомотив» (2017-2018), «Атлетико Сеаренсе» (Бразилия, 2022-2023).