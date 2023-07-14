«Торпедо» представило новую домашнюю форму на сезон-2023/24

«Торпедо» представило новую домашнюю форму на сезон-2023/24. Комплект отражает настоящее и будущее клуба. Он выполнен в белом цвете, на футболку нанесен отпечаток современного ЗИЛа — крупного района Москвы. Вратарская форма окрашена в зеленый цвет.

«В динамичном мире, где образ будущего постоянно меняется, очень важно не забывать свою суть. Знаменитая литера «Т» была, остается и будет здесь несмотря на внешние факторы», — говорится в сообщении.