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Сегодня, 18:11

«Торпедо» представило новую домашнюю форму на сезон-2023/24

Виктория Кравченко
«Торпедо» представило новую домашнюю форму на сезон-2023/24.
Фото ФК «Торпедо»
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«Торпедо» представило новую домашнюю форму на сезон-2023/24. Комплект отражает настоящее и будущее клуба. Он выполнен в белом цвете, на футболку нанесен отпечаток современного ЗИЛа — крупного района Москвы. Вратарская форма окрашена в зеленый цвет.

«В динамичном мире, где образ будущего постоянно меняется, очень важно не забывать свою суть. Знаменитая литера «Т» была, остается и будет здесь несмотря на внешние факторы», — говорится в сообщении.

«Торпедо» в сезоне-2023/24 будет выступать в Первой лиге.

ФК Торпедо (Москва)
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