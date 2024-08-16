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Сегодня, 09:28

«Торпедо» проведет турнир болельщиков в честь 100-летнего юбилея клуба

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Президент «Торпедо» Александр Волнушкин сообщил, что клуб организует турнир для болельщиков в честь 100-летнего юбилея «автозаводцев».

«Пригласили большое количество ветеранов. Естественно, большая праздничная программа: концерт группы CWT, всевозможные конкурсы, исторические отсылки, большое шоу на самой игре. Также есть интересная задумка, которую мы прорабатываем для реализации. Помимо этого, мы организуем большой турнир между нашими группами болельщиков, он будет носить исторический характер, мы сделаем ретроформы для команд болельщиков, они исторически принадлежат командам, которые были до «Торпедо» на этой территории — восточная, автозаводская и так далее. Мы постараемся сделать из этого значимое событие, чтобы болельщики были довольны, чтобы для них было интересно погрузиться в историю. Это мы выносим на конец сентября — начало октября», — цитирует Волнушкина ТАСС.

«Торпедо» было основано 17 августа 1924 года. Московский клуб является трехкратным чемпионом СССР, шестикратным обладателем Кубка СССР и единожды победителем Кубка России.

В следующем матче «автозаводцы» сыграют против «Нефтехимика». Встреча пройдет 17 августа и начнется в 19:24 на стадионе «Лужники».

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Александр Волнушкин
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