«Торпедо» выиграло у «Ротора»

«Торпедо» дома обыграло «Ротор» в матче 19-го тура Первой лиги — 2:0. Голы забили Глеб Шевченко и Александр Юшин. «Торпедо» набрало 18 очков и занимает 16-е место в таблице чемпионата. «Ротор» с 29 очками — на 5-й строчке. Московский клуб в 20-м туре сыграет на выезде с «Волгой» (21 ноября), волгоградцы примут «Челябинск» (24 ноября). Россия. PARI Первая лига. 19-й тур.

15 ноября, 15:30. Арена Химки (Химки)

Колобок Колобков Прорвало. Надеюсь дальше будет психологически легче... 15.11.2025

Иванова Кира Торпедо начинает поправлять свои дела и набирать очки, с таким приличным составом это не удивительно. Ротору же предстоит борьба за стыки, скорее за 4-е место с Камазом, Челябинском, возможно и Тулой, если Арсенал завтра выиграет в Уфе и в перерыве усилится , то может в итоге подняться. Кострому думаю в стыки не допустят из-за стадиона. Сейчас Кострома принимает "гостей" в Химках. Так что Родина будет в понедельник по сути играть матч на выезде дома.)) 15.11.2025

Millwall82 лет 25 назад, подобная вывеска была бы шоком для болел. Ну Торпедо с момента разделения уже мертво, а вот за Ротор обидно. Одно время симпатию всех вызывал, так как почти не играло легов. 15.11.2025

N V Переведите на русский язык Вы англичанин, бельгиец, поляк, финн или нечто другое - пьяное из-под забора? 15.11.2025