Сегодня, 17:25

«Торпедо» выиграло у «Ротора»

Руслан Минаев

«Торпедо» дома обыграло «Ротор» в матче 19-го тура Первой лиги — 2:0.

Голы забили Глеб Шевченко и Александр Юшин.

«Торпедо» набрало 18 очков и занимает 16-е место в таблице чемпионата. «Ротор» с 29 очками — на 5-й строчке.

Московский клуб в 20-м туре сыграет на выезде с «Волгой» (21 ноября), волгоградцы примут «Челябинск» (24 ноября).

Россия. PARI Первая лига. 19-й тур.
15 ноября, 15:30. Арена Химки (Химки)
Торпедо
2:0
Ротор

6

  • Колобок Колобков

    Прорвало. Надеюсь дальше будет психологически легче...

    15.11.2025

  • Иванова Кира

    Торпедо начинает поправлять свои дела и набирать очки, с таким приличным составом это не удивительно. Ротору же предстоит борьба за стыки, скорее за 4-е место с Камазом, Челябинском, возможно и Тулой, если Арсенал завтра выиграет в Уфе и в перерыве усилится , то может в итоге подняться. Кострому думаю в стыки не допустят из-за стадиона. Сейчас Кострома принимает "гостей" в Химках. Так что Родина будет в понедельник по сути играть матч на выезде дома.))

    15.11.2025

  • Millwall82

    лет 25 назад, подобная вывеска была бы шоком для болел. Ну Торпедо с момента разделения уже мертво, а вот за Ротор обидно. Одно время симпатию всех вызывал, так как почти не играло легов.

    15.11.2025

  • N V

    Переведите на русский язык Вы англичанин, бельгиец, поляк, финн или нечто другое - пьяное из-под забора?

    15.11.2025

  • Petr Bitkin

    Где порпепеда -= там победедак. Вот, мол, что :/)

    15.11.2025

    Первая лига
    ФК Ротор
    ФК Торпедо (Москва)
