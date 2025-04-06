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Мелбет-Первая Лига

6 апреля, 16:45

«Торпедо» — «Ротор»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Торпедо» и «Ротор» встретятся в матче первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Торпедо» и «Ротор» встречаются в матче 27-го тура первой лиги в воскресенье, 6 апреля. Игра на «Арене Химки» начинается в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру показывает группа первой лиги в социальной сети «ВКонтакте» и сайт matchtv.ru. За основными событиями встречи «Торпедо» — «Ротор» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 27-й тур.
06 апреля, 17:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо
0:1
Ротор

«Торпедо» находится на втором месте в первой лиге с 51 очком. «Ротор» располагается на 10-й строчке с 33 очками. В матче первого круга в июле 2024 года команды сыграли вничью (1:1).

Футбол
Первая лига
ФК Ротор
ФК Торпедо (Москва)
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