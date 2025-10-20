«Торпедо» примет «Шинник» в 15-м туре PARI первой лиги в понедельник, 20 октября. Матч пройдет на «Арене Химки» в Химках и начнется в 19.30 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 15-й тур.

20 октября, 19:30. Арена Химки (Химки)

Следить за ключевыми событиями игры «Торпедо» — «Шинник» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

«Торпедо» — «Шинник» : трансляция матча первой лиги (видео)

После 14 туров ФНЛ команда из Москвы набрала 10 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. Ярославцы с 17 баллами идут на 12-й строчке.

