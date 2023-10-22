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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 21:24

Голы Горбунова и Гонгадзе принесли «Торпедо» победу над «СКА-Хабаровск»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Торпедо» дома обыграло «СКА-Хабаровск» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

На 59-й минуте черно-белых вывел вперед Игорь Горбунов. На 83-й минуте окончательный счет установил Георгий Гонгадзе.

«Торпедо» (21 очко) поднялось на седьмое место в ФНЛ. «СКА-Хабаровск» (19) идет 12-м в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 15-й тур
22 окт, 19:30. Арена Химки (Химки)
Торпедо М
2:0
СКА-Хабаровск

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Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Футбол
ФК СКА-Хабаровск
ФК Торпедо (Москва)
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