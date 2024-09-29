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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:01

Гол Мелешина принес «Сочи» ничью в матче с «Торпедо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сочи» на выезде сыграл вничью в матче против «Торпедо» в 12-м туре Мелбет-Первой лиги — 2:2.

Гости открыли счет в конце первого тайма, отличился Мартин Крамарич. «Торпедо» отыгралось благодаря голу Игоря Горбунова на 83-й минуте. Пять минут спустя Максим Максимов вывел хозяев вперед, но ничью гостям в концовке принес гол Павла Мелешина, арендованного из «Спартака».

«Торпедо» (22 очка) поднялось на второе место в первой лиге. «Сочи» (17) идет восьмым в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 12-й тур
29 сент, 17:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо М
2:2
Сочи

В параллельном матче тульский «Арсенал» дома поделил очки с «Уфой» (0:0).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 12-й тур
29 сент, 17:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
0:0
Уфа

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Сочи
ФК Торпедо (Москва)
ФК Уфа

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