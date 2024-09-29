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Сегодня, 15:15

«Торпедо» — «Сочи»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Торпедо» сыграет с «Сочи» в первой лиге 29 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роберт Морено, главный тренер ФК «Сочи».
Фото ФК «Сочи»
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«Торпедо» и «Сочи» сыграют в 12-м туре Мелбет-Первой лиги в воскресенье, 29 сентября. Матч пройдет на «Арене Химки» в Химках и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Торпедо» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru. Следить за матчем можно в официальной группе Мелбет-Первой лиги в соцсети «ВКонтакте». Также игры ФНЛ сезона-2024/2025 транслируются в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 11 туров первой лиги московская команда набрала 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице. Сочинский клуб с 16-ю баллами располагается на восьмой строчке ФНЛ.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 12-й тур
29 сент, 17:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо
Сочи

Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Сочи
ФК Торпедо (Москва)

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