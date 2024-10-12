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Мелбет-Первая Лига

12 октября, 18:53

«Торпедо» забило пять безответных голов «Соколу» в матче первой лиги

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«Торпедо» одержало разгромную победу над «Соколом» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги — 5:0.

Забитыми голами в этой встрече отметились Сергей Бородин, Ираклий Манелов, Владислав Галкин и Равиль Нетфуллин (дубль).

«Сокол» потерпел третье поражение кряду в первой лиге. Последняя победа саратовской команды в первенстве состоялась 15 сентября над «Тюменью» (1:0).

«Торпедо» возглавило таблицу с 26 очками. «Сокол» располагается на 15-й строчке, имея в активе 15 баллов.

В следующем матче первой лиги «автозаводцы» сыграют в гостях с «Тюменью» 21 октября, а «Сокол» днем ранее примет «Аланию».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 14-й тур
12 окт, 17:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо М
5:0
Сокол
Футбол
ФК Сокол (Саратов)
ФК Торпедо (Москва)

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