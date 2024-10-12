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Сегодня, 15:30

«Торпедо» — «Сокол»: смотреть трансляцию матча первой лиги онлайн

«Торпедо» встретится с «Соколом» в матче 14-го тура первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Торпедо» встретится с «Соколом» в 14-м туре первой лиги в субботу, 12 октября. Игра пройдет на «Арене Химки» в ближайшем Подмосковье и начнется в 17.00.

Трансляция матча пройдет в группе первой лиги в соцсети «ВКонтакте», а также на сайте matchtv.ru.

С основными событиями игры «Торпедо» — «Сокол» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 14-й тур
12 окт, 17:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо
Сокол

В 13 турах «Торпедо» набрало 23 очка, «Сокол» — 15. В предыдущем туре «Торпедо» сыграло вничью с «Уралом» (1:1), а «Сокол» уступил «Ротору» (0:1).

В сезоне-2023/24 обе команды в рамках турнира первой лиги победили друг друга по одному разу.

ФК Сокол (Саратов)
ФК Торпедо (Москва)

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