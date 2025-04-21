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Сегодня, 16:15

«Торпедо» — «Урал»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Торпедо» сыграет с «Уралом» в первой лиге 21 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Олег Кононов, главный тренер ФК «Торпедо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Торпедо» сыграет с «Уралом» в 29-м туре Мелбет-Первой лиги в понедельник, 21 апреля. Матч пройдет на «Арене Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Торпедо» — «Урал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на сайте matchtv.ru и в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Также игры ФНЛ можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 29-й тур.
21 апреля, 19:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо
1:1
Урал

По итогам 28 туров первой лиги московская команда набрала 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице. Екатеринбургский клуб с 49 баллами располагается на пятой строчке чемпионата.

ФНЛ: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
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