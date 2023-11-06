«Торпедо» примет «Волгарь» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги 6 ноября, в понедельник. Игра пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Торпедо» — «Волгарь» можно в матч-центре на нашем сайте. Игру в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru. Также игры Мелбет-Первой лиги в сезоне 2023 / 2024 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Следить за игрой можно в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда из Москвы набрала 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ. Астраханский клуб с 12 баллами располагается на последней строчке.

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