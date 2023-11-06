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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:30

«Торпедо» — «Волгарь»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире

«Торпедо» сыграет с «Волгарем» в Мелбет-Первой лиге 6 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Павлов, главный тренер ФК «Волгарь».
Фото ФК «Волгарь»
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«Торпедо» примет «Волгарь» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги 6 ноября, в понедельник. Игра пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Торпедо» — «Волгарь» можно в матч-центре на нашем сайте. Игру в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru. Также игры Мелбет-Первой лиги в сезоне 2023 / 2024 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Следить за игрой можно в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда из Москвы набрала 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ. Астраханский клуб с 12 баллами располагается на последней строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 17-й тур
06 нояб, 17:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо
Волгарь

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Волгарь
ФК Торпедо (Москва)
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