Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов первой лиги

Портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих игроков Мелбет-Первой лиги.

Список возглавили два футболиста «Сочи» Кирилл Кравцов и Артем Макарчук, а также защитник «Урала» Силвие Бегич. Их стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро. Четвертым стал еще один полузащитник сочинцев Игнасио Сааведра (1,2 миллиона).

Также плану в 1 миллион евро преодолели Александр Юшин («Родина»), Виталий Лисакович и Кевин Андраде (оба — «Балтика»), разделившие 5-7 места.

Рейтинг самых дорогих игроков Мелбет-Первой лиги

1-3. Кирилл Кравцов, Артем Макарчук (оба — «Сочи»), Силвие Бегич («Урал») — 1,5 миллиона евро;

4. Игнасио Сааведра («Сочи») — 1,2 миллиона евро;

5-7. Александр Юшин («Родина») Кевин Андраде, Виталий Лисакович (оба — «Балтика») — 1 миллион евро;

8-10. Сергей Бородин («Торпедо»), Александр Ломакин («Енисей»), Мартин Секулич («Урал») — 900 тысяч евро.