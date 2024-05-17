Тедеев: «Моя уверенность в игроках «Акрона» ни при каких обстоятельствах не будет колебаться»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев заявил, что поражение от «Шинника» в матче перенесенного 24-го тура Мелбет-Первой лиги (0:1) не поколебало его уверенность в том, что команда выйдет в РПЛ.

«Я верю в своих футболистов. Моя уверенность в них ни при каких обстоятельствах не будет колебаться. «Акрон» показывает яркую игру на протяжении нескольких сезонов. Мы сохраняем уверенность в себе. Матчи бывают разными, но мы всегда хотим становиться лучше и сильнее. Но мы не одни хотим побеждать. Сегодня наш соперник был лучше готов», — цитирует Тедеева Metaratings.ru.

«Акрон» с 56 очками занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. Команда Тедеева уступает 4 очка лидирующему «Динамо» из Махачкалы и 2 балла — «Химкам».