Талалаев возглавил «Балтику»

«Балтика» объявила о назначении главным тренером клуба Андрея Талалаева.

«У Андрея Викторовича богатый опыт в решении задачи выхода в элиту российского футбола», — говорится в заявлении клуба.

5 сентября калининградский клуб объявил об отставке тренера Александра Грищенко, который руководил командой с июня 2024 года.

После 8 туров Мелбет-Первой лиги «Балтика» набрала 13 очков и занимает 6-е место.

Последним местом работы Талалаева были «Химки». Специалист ушел в отставку из подмосковного клуба после окончания сезона-2023/24.