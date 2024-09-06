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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 21:07

Талалаев возглавил «Балтику»

Руслан Минаев
Андрей Талалаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Балтика» объявила о назначении главным тренером клуба Андрея Талалаева.

«У Андрея Викторовича богатый опыт в решении задачи выхода в элиту российского футбола», — говорится в заявлении клуба.

5 сентября калининградский клуб объявил об отставке тренера Александра Грищенко, который руководил командой с июня 2024 года.

После 8 туров Мелбет-Первой лиги «Балтика» набрала 13 очков и занимает 6-е место.

Последним местом работы Талалаева были «Химки». Специалист ушел в отставку из подмосковного клуба после окончания сезона-2023/24.

Андрей Талалаев
Первая лига
ФК Балтика

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