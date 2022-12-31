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Сегодня, 13:09

Тренер Горлов покинул «Енисей» и продолжит работу в клубе РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Артем Горлов.
Фото ФК «Енисей»
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«Енисей» и тренер Артем Горлов договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Специалист продолжит работу в клубе Российской премьер лиги.

«Хочется выразить огромные слова благодарности красноярскому клубу: руководству, футболистам, сотрудникам, ну и, конечно же, болельщикам. Спасибо вам за поддержку на выездных и домашних матчах, вы гнали команду вперед и вы по праву самые лучшие!

«Енисей» — это как первая любовь, которая навсегда останется в моем сердце. Именно красноярский клуб стал своего рода трамплином для меня. Желаю «Енисею» новых побед и добиться максимальных результатов, которых клуб заслуживает. До новых встреч!» — заявил Горлов.

Горлов возглавил «Енисей» летом 2022 года, заключив двухлетний контракт. Ранее сообщалось, что 35-летний специалист является основным кандидатом на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Енисей» занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 34 очка в 20 матчах.

Источник: https://t.me/EniseyFC/2346
ФК Енисей
Артем Горлов
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