Тренер Горлов покинул «Енисей» и продолжит работу в клубе РПЛ

Сегодня, 13:09
«Енисей» и тренер Артем Горлов договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.
Специалист продолжит работу в клубе Российской премьер лиги.
«Хочется выразить огромные слова благодарности красноярскому клубу: руководству, футболистам, сотрудникам, ну и, конечно же, болельщикам. Спасибо вам за поддержку на выездных и домашних матчах, вы гнали команду вперед и вы по праву самые лучшие!
«Енисей» — это как первая любовь, которая навсегда останется в моем сердце. Именно красноярский клуб стал своего рода трамплином для меня. Желаю «Енисею» новых побед и добиться максимальных результатов, которых клуб заслуживает. До новых встреч!» — заявил Горлов.
Горлов возглавил «Енисей» летом 2022 года, заключив двухлетний контракт. Ранее сообщалось, что 35-летний специалист является основным кандидатом на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».
«Енисей» занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 34 очка в 20 матчах.