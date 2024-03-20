Талалаев недоволен календарем «Химок»: «Близки к тому, чтобы выпустить молодежь в Кубке России»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев раскритиковал календари Мелбет-Первой лиги и FONBET Кубка России.

«Мы близки к решению о том, чтобы выпустить в Кубке молодежь из списка «Б» и тех, кто не полетит по каким-то причинам в Красноярск. Приоритетная для нас задача — в первенстве. А как играть в Красноярске в 8 утра? Всего-то надо было сдвинуть матч РПЛ на один день. Если хотят клоунаду, то получат клоунаду. Все требования регламента мы выполним», — цитирует Талалаева Metaratings.ru.

31 марта «Химки» сыграют с «Енисеем» в 25-м туре первой лиги в Красноярске. А 2 апреля подмосковный клуб примет «Ростов» в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.