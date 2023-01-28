Тренер «Рубина» рассказал о назначении Сафонова на пост спортдиректора

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Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев в интервью с «СЭ» рассказал о новом спортивном директоре клуба — Эдуарде Сафонове.
— Эдуард Сафонов был ранее представлен в качестве спортивного директора. Как оцените взаимодействие с ним?
— Мы пообщались и определили болевые точки, а также наши [трансферные] возможности. Но в большей степени он приезжал, чтобы познакомиться с ребятами, посмотреть на работу. Это вызвало большое воодушевление у игроков и пошло на пользу.
Ранее Олег Яровинский покинул эту должность по собственному желанию. Должность спортивного директора Яровинский занимал в клубе с декабря 2019 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования