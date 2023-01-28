Тренер «Рубина» рассказал о назначении Сафонова на пост спортдиректора

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев в интервью с «СЭ» рассказал о новом спортивном директоре клуба — Эдуарде Сафонове.

— Эдуард Сафонов был ранее представлен в качестве спортивного директора. Как оцените взаимодействие с ним?

— Мы пообщались и определили болевые точки, а также наши [трансферные] возможности. Но в большей степени он приезжал, чтобы познакомиться с ребятами, посмотреть на работу. Это вызвало большое воодушевление у игроков и пошло на пользу.

Ранее Олег Яровинский покинул эту должность по собственному желанию. Должность спортивного директора Яровинский занимал в клубе с декабря 2019 года.