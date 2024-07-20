Тренер «Шинника» Черышев нецензурно выругался в эфире после матча с «Уралом»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев в нецензурной форме ответил журналисту на вопрос об обороне ярославской команды в конце матча 2-го тура Мелбет-Первой лиги с «Уралом».

Встреча прошла в субботу, 20 июля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Екатеринбурга.

По окончании игры журналист спросил тренера: «Вы достаточно стройно держали оборону в первом и во втором тайме. Что случилось в самой концовке? Это перевод Бегича так сказался, потому что он «верх» начал выигрывать?».

«Какую-то ***** сейчас сказали! А причем тут он-то?» — ответил Черышев.

«Урал» с 6 очками возглавил турнирную таблицу первой лиги. «Шинник» пока не набрал ни одного очка. В 3-м туре чемпионата екатеринбуржцы сыграют в гостях с «Черноморцем» 27 июля. Команда Черышева 28-го числа примет «Тюмень».