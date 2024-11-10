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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:41

Тренер «СКА-Хабаровска» Поддубский рассказал о задачах команды на второй круг первой лиги

Алина Савинова
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Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский прокомментировал победу над «Уфой» (1:0) в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги.

Единственный гол в этой встрече забил Георгий Гонгадзе на 60-й минуте.

«Есть такие игры, когда судьбу матча решает один момент. Соперник тоже хотел победить, поэтому получилась тяжелая встреча. Рад, что мы добились победы. Какие задачи на второй круг? Мы в таблицу не смотрим. Настраиваемся на каждый матч, хотим в каждой игре победить, но не всегда это удаеется», — цитирует Поддубского Legalbet.

«СКА-Хабаровск» идет на восьмом месте в турнирной таблице с 24 очками. 17 ноября команда сыграет против «Торпедо».

Источник: Legalbet
Футбол
ФК СКА-Хабаровск
Алексей Поддубский

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