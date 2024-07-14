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Сегодня, 11:32

Морено о стартовых матчах с «Уралом» и «Балтикой»: «Сезон первой лиги не решается в конкретных играх»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено поделился мнением о стартовых матчах сезона первой лиги против «Урала» и «Балтики».

«Сейчас невозможно точно сказать, хорошо ли это или плохо. Все покажут эти игры. Наша задача быть готовыми к ним во всеоружии. Но, тем не менее, судьба всего сезона не решается в этих конкретных двух матчах. Решить поставленную перед нами задачу можно только стабильной игрой на протяжении всего сезона, что само по себе является по-настоящему сложным», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

14 июля «Сочи» отправится в гости к «Уралу» в матче 1-го тура первой лиги, 20-го числа команда Морено примет «Балтику» в игре 2-го тура.

Источник: ФК Сочи
Первая лига
ФК Балтика
ФК Сочи
ФК Урал
Роберт Морено
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