Морено о стартовых матчах с «Уралом» и «Балтикой»: «Сезон первой лиги не решается в конкретных играх»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено поделился мнением о стартовых матчах сезона первой лиги против «Урала» и «Балтики».

«Сейчас невозможно точно сказать, хорошо ли это или плохо. Все покажут эти игры. Наша задача быть готовыми к ним во всеоружии. Но, тем не менее, судьба всего сезона не решается в этих конкретных двух матчах. Решить поставленную перед нами задачу можно только стабильной игрой на протяжении всего сезона, что само по себе является по-настоящему сложным», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

14 июля «Сочи» отправится в гости к «Уралу» в матче 1-го тура первой лиги, 20-го числа команда Морено примет «Балтику» в игре 2-го тура.