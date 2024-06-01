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Тренер тульского «Арсенала» Сторожук: «Остаюсь ли в команде на следующий сезон? Не знаю, посмотрим»

Владислав Корегин
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук ответил на вопрос о своем дальнейшем будущем в команде.

Контракт 42-летнего специалиста рассчитан до 30 июня 2026 года. Он занимает свой пост с января 2023-го.

«Остаюсь ли на следующий сезон? Не знаю, посмотрим», — приводит слова Сторожука «РБ Спорт».

В субботу, 1 июня, «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Пари НН» (0:2) в ответном стыковом матче за право выступать в чемпионате России в сезоне-2024/25. По сумме двух встреч (2:3) тульская команда не смогла выйти в РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
Александр Сторожук
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