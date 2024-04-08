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Судейство

Сегодня, 22:18

Тренеру «Арсенала» грозит новая дисквалификация на два матча

Александр Бобров
Шеф-редактор
Александр Сторожук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главному тренеру «Арсенала» Александру Сторожуку за нарушение дисциплинарного регламента грозит новая дисквалификация — уже на два матча.

Напомним, что в перерыве игры 26-го тура первой лиги «Химки» «Арсенал» главный тренер туляков, отбывающий дисквалификацию, нарушил статью 17 дисциплинарного регламента РФС. Он, находясь на трибуне, провел установку, дав указания игрокам.

В статье 17 дисциплинарного регламента говорится, что «дисквалифицированное лицо не вправе до, во время и после матча, в течение которого реализуется его дисквалификация:

исполнять свои обязанности, предусмотренные регламентом соревнования (в том числе присутствовать на пресс-конференциях и давать флэш-интервью);

находиться в подтрибунном помещении стадиона, где проводится матч, в раздевалках команд и игровой зоне, включая технические зоны;

связываться с любым лицом, участвующим в матче (игроки, персоналом команды), посредством любых средств».

Теперь Сторожука могут наказать в соответствии со статьей 34 «Ответственность за неисполнение спортивной санкции». В ней говорится, что «в случае иного неисполнения игроком либо официальным лицом клуба санкции в виде дисквалификации, удаления либо запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности (например, дисквалифицированное официальное лицо клуба исполняло до, во время и после матча свои обязанности, предусмотренные регламентом соревнования, игрок/официальное лицо клуба находился до, во время и после матча на скамье запасных, в раздевалках команд, подтрибунных помещениях), к клубу могут быть применены санкции в соответствии со статьей 111 дисциплинарного регламента РФС и регламентом соответствующего соревнования, а дисквалификация такого игрока/официального лица клуба может быть увеличена юрисдикционным органом, но не более чем в 2 раза».

То есть КДК РФС может оштрафовать главного тренера «Арсенала» и дисквалифицировать на две игры.

Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Химки
Александр Сторожук
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