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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 13:30

Тукманов — о легионерах «Торпедо»: «Здесь они поиграют годик-два, а потом захотят новых ощущений»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший генеральный директор РФС Александр Тукманов прокомментировал трансферы «Торпедо».

«Конечно, атмосфера в команде зависит от количества иностранцев, но все это индивидуально. У бразильцев, колумбийцев появляются некие кланы. Поэтому есть некоторое беспокойство из-за трансферов. Для Ари это тоже экзамен. Как он его сдаст, так к нему и будут относиться. Если в клубе будете перекос на легионеров, то может случиться пример других команд РПЛ.

В последнее время разные ситуации участились и стали выходить за рамки клубного обсуждения. Все доходит до общественности. Футболистам, выступающим за свои сборные, интересны международные матчи. Здесь они поиграют годик-два, а потом захотят новых ощущений. Поэтому неприятные ситуации возможны», — приводит слова Тукмановой Legalbet.

В зимнее трансферное окно в «Торпедо» пришли колумбиец Ейсон Гузман и бразилец Алессон. Московский клуб с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидирующей «Балтики» на 2 очка.

Источник: Legalbet
ФК Торпедо (Москва)
Александр Тукманов
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