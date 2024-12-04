Тукманов ответил на вопрос о возможности возвращения в «Торпедо»

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов рассказал, может ли однажды вернуться в московский клуб.

— Вас приглашали вернуться в «Торпедо»?

— Нет-нет.

— Вам было бы интересно вернуться в «Торпедо» в каком-то качестве?

— Абстрактный вопрос. Нужна конкретика. Хочешь, не хочешь, но так не бывает.

— Если бы вас пригласили на роль президента вместо Александра Волнушкина? Вам ещё интересна эта футбольная деятельность?

— Мне футбольная деятельность всегда интересна. Я слежу за футболом, другой профессии у меня нет. Конечно, меня привлекает спортивная работа. Что вы меня пытаете? Я говорю, что разговора на эту тему у меня не было!» — цитирует Тукманова Legalbet.

Тукманов дважды был президентом «Торпедо» — с 2007 по 2008 годы и с 2009-го по 2017-й.