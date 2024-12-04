Тукманов ответил на вопрос о возможности возвращения в «Торпедо»

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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов рассказал, может ли однажды вернуться в московский клуб.
— Вас приглашали вернуться в «Торпедо»?
— Нет-нет.
— Вам было бы интересно вернуться в «Торпедо» в каком-то качестве?
— Абстрактный вопрос. Нужна конкретика. Хочешь, не хочешь, но так не бывает.
— Если бы вас пригласили на роль президента вместо Александра Волнушкина? Вам ещё интересна эта футбольная деятельность?
— Мне футбольная деятельность всегда интересна. Я слежу за футболом, другой профессии у меня нет. Конечно, меня привлекает спортивная работа. Что вы меня пытаете? Я говорю, что разговора на эту тему у меня не было!» — цитирует Тукманова Legalbet.
Тукманов дважды был президентом «Торпедо» — с 2007 по 2008 годы и с 2009-го по 2017-й.